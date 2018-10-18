Белью скине 13 кілограмів перед боєм з Усиком

Британець впевнений в тому, що відбере чемпіонські пояси в українця.

Колишній чемпіон світу з боксу британець Тоні Белью заявив, що заради бою з українцем Олександром Усиком йому потрібно зігнати більше 13 кілограмів ваги.

«9 листопада на зважуванні перед боєм ви побачите, як у підготовці до поєдинку я скину 30 фунтів (13,6 кг - УНІАН). Але це дурниця. Це не важливо. Вага, дієта - все це не важливо. Важливий лише сам бій. Можливість стати абсолютним чемпіоном світу. Тільки це має значення.

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Плювати на вагу, плювати на те, наскільки Усик хороший, плювати на всю ту нісенітницю, яку він несе. Він каже, що в рингу стає невидимим? Плювати на це. Важливо лише те, що відбудеться 10 листопада на рингу. Не важливо, як я буду виглядати на вагах. Чи будуть у мене красиві, накачані м'язи, здоровенні банки. Це все не важливо. Важливо те, що після 10 листопада я поїду додому з чотирма чемпіонськими поясами. Я зроблю це», - заявив Белью в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону будуть стояти всі пояси українця.