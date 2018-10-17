Володимир Кличко і Ломаченко увійшли до числа найвеличніших боксерів ХХІ століття
Українці Володимир Кличко і Василь Ломаченко були названі найкращими боксерами в XXI столітті у своїх вагових категоріях за версією порталу Max Boxing.
Володимир Кличко став найкращим у важкій вазі, в якій володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO, WBA і поясом журналу The Ring.
Василя Ломаченка визнали найкращим в напівлегкій вазі. Українець був чемпіоном світу за версією WBO у цій ваговій категорії, але в цьому році піднявся в легку вагу. Ломаченко провів у напівлегкій вазі п'ять поєдинків, завершивши всі достроково.
Найкращі боксери XXI століття у своїх вагових категоріях за версією Max Boxing:
Важка вага – Володимир Кличко
Напівважка вага – Рой Джонс-молодший
Суперсередня вага – Андре Уорд
Середня вага – Бернард Хопкінс
Перша середня вага – Рональд Райт
Напівсередня вага – Флойд Мейвезер-молодший
Перша напівсередня вага – Теренс Кроуфорд
Легка вага – Хуан Мануель Маркес
Напівлегка вага – Василь Ломаченко
Перша напівлегка вага – Кріс Джон
Найлегша вага – Менні Пак'яо
Перша найлегша вага – Шинсуке Яманака
Друга найлегша вага – Наойя Інуе
Найлегша вага – Роман Гонсалес
Перша найлегша вага – Донні Ньєтес
Мінімальна вага – Ванхенг Менайотин