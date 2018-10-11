Британський боксер Беллью: я – дурень, раз зважився на такий ризиковий бій з Усиком

Британець побоюється ушкоджень у бою з українським абсолютним чемпіоном світу.

Британець Тоні Беллью прокоментував майбутній бій проти українського абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика.

«Я – дурень, раз погодився знову піти на такий ризиковий бій. Я одружився на дівчині моєї мрії. І вона не в захваті від того, що я знову вийду на ринг. Цей бій повинен бути останнім. І я чесно хочу сказати, що він буде останнім. Але буде багато привабливих пропозицій, коли у мене на руках буде чотири чемпіонські пояси», — цитує Беллью SportArena з посиланням на видання Boxing Scene.

«Я дійсно так вважаю. Коли у мене на руках чотири пояси, ніхто більше не скаже, що я — андердог. І знаєте що? Мені здається, саме в такий момент краще всього піти зі спорту. Але це я зараз так говорю. А між зараз і тоді багато чого станеться».

35-річний Беллью востаннє програвав ще в 2013 році - Адонісу Стівенсону в напівважкій вазі. Після того бою британець піднявся в крузервейт, де виграв десять боїв поспіль.

У двох останніх боях Беллью нокаутував свого знаменитого співвітчизника Девіда Хея, змусивши того завершити кар'єру.

Як повідомляв УНІАН, бій Тоні Беллью проти українця Олександра Усика відбудеться в Манчестері 10 листопада. Для англійця це буде останній бій в кар'єрі і єдиний шанс стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

Він прийняв рішення про завершення кар'єри, тому що вважає Олександра Усика дуже небезпечним суперником.