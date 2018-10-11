Ломаченко розлучився з тренером з фізпідготовки

Сісіліо Флорес працював з українцем чотири роки.

Чемпіон світу з боксу за версією WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко припинив співпрацю з тренером з фізпідготовки американцем Сісіліо Флоресом. Про це фахівець повідомив в Instagram:

«Хочу особисто подякувати королю Pound-for-pound і чемпіону світу за версією WBA в легкій вазі Василю Ломаченку і його батьку Анатолію Ломаченку за можливість бути частиною цієї команди. У нас були прекрасні чотири роки разом, з великою кількістю пам'ятних перемог і титулів.

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На жаль, іноді життя розводить нас за різними напрямками. Я завжди буду вдячний за можливість і великий досвід, який я отримав разом з командою Ломаченко. Дивлюся вперед на нові справи і можливості. Я бажаю команді Ломаченка успіху і більшої кількості чемпіонських титулів в наступному році».

Як повідомляв УНІАН, Ломаченко повернеться в ринг 8 грудня. Його суперником стане володар поясу WBO Хосе Педраса.