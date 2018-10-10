Сьогодні стартує продаж квитків на бій Ломаченко - Педраса

Найдешевший квиток коштуватиме 56 доларів, а найдорожчий – 506.

10 жовтня почнеться продаж квитків на боксерський поєдинок між володарем поясу WBA в легкій вазі українцем Василем Ломаченком та чемпіоном світу за версією WBO пуерторіканцем Хосе Педрасою. Про це повідомляє BoxingScene.

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Найдешевший квиток коштуватиме 56 доларів (1 562 гривні), а найдорожчий – в 506 доларів (14 117 гривень). Також є квитки, вартість яких 106 доларів (2977 гривень), 206 доларів (5785 гривень) і 356 доларів (9997 гривень).

Бій відбудеться 8 грудня на Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Раніше стало відомо, що Ломаченко вже приступив до спарингів перед поєдинком з Педрасою.