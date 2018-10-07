Росіянин Нурмагомедов переміг Макгрегора в UFC, влаштувавши потім масову бійку

Поєдинок завершився скандалом.

В неділю рано вранці за київським часом відбувся бій за звання чемпіона UFC у легкій вазі, в якому зустрілися Хабіб Нурмагомедов (Росія) і Конор МакГрегор (Ірландія). Бій проходив у Лас-Вегасі (США).

Поєдинок проходив з повною перевагою Нурмагомедова, який домінував над своїм суперником. У четвертому раунді МакГрегор, який перед тим два роки не проводив бої ММА, здався після задушливого прийому з боку свого суперника.

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Нурмагомедов захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі. Відразу після закінчення бою Нурмагомедов поліз в бійку з уболівальниками, які були люто налаштовані проти росіянина. Церемонія нагородження переможця так і не відбулася.

Конор МакГрегор зазнав другої поразки в UFC. У Хабіба Нурмагомедова залишається 100-відсотковий показник перемог. За всю кар'єру у Хабіба немає жодної поразки (27-0).

Нагадаємо, UFC– найпопулярніша в світі організація, яка проводить турніри зі змішаних єдиноборств.