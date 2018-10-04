Віталій Кличко і президент WBC заспівали хіт The Beatles на "вечорі талантів" (відео)

В рамках конгресу WBC у Києві відбувся конкурс талантів.

Мер Києва, «вічний» чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко разом з учасниками 56-го конгресу WBC, який вперше проходить у Києві, взяв участь у шоу «У WBC є таланти».

Свій талант у грі на гітарі Віталій Кличко продемонстрував, виконавши разом з президентом WBC Маурісіо Сулейманом і невеликий рок-групою хіт The Beatles «Let it be». Кличко грав на гітарі і співав, а глава WBC виконував партію на ударних і підспівував.

Як повідомляв УНІАН, на благодійному аукціоні в рамках 56-го конгресу WBC організатори зібрали майже $200 000.