Володимир Кличко знайшов нову пасію після розриву з Панеттьєрі

Сесілія Брекхус теж займається боксом.

Володимир Кличко нещодавно розійшовся з актрисою Хейден Панеттьєрі, з якою зустрічався довгий час.

Панеттьєрі не приховувала своїх відносин з новим кавалером, викладаючи фотографії в соцмережах, але і Володимир вже встиг знайти нову пасію в особі Сесілії Брекхус, повідомляє SportArena.

З новою дамою серця українського боксера запримітили разом на 56-му конгресі WBC.

37-річна дівчина також дуже відомий боксер. Вона стала першою жінкою в історії, яка зібрала у себе чемпіонські титули всіх основних організацій (IBF, IBO, WBA, WBO і WBC).

Сесілія Брекхус виграла всі 34 бої в кар'єрі, а в 2017 році отримала нагороду найкращому боксеру року. З 2015 року її представляє промоутерська компанія братів Кличків K2.

Як повідомляв УНІАН, Конгрес WBC проходить у Києві з 30 вересня по 5 жовтня.