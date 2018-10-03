Володимир Кличко знайшов нову пасію після розриву з Панеттьєрі
16:57, 03 жовтня 2018Бокс
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Сесілія Брекхус теж займається боксом.
Кличко знайшов собі нову пасію, яка також є чемпіонкою світу з боксу / instagram.com/k2promotionsukraine/
Володимир Кличко нещодавно розійшовся з актрисою Хейден Панеттьєрі, з якою зустрічався довгий час.
Панеттьєрі не приховувала своїх відносин з новим кавалером, викладаючи фотографії в соцмережах, але і Володимир вже встиг знайти нову пасію в особі Сесілії Брекхус, повідомляє SportArena.
З новою дамою серця українського боксера запримітили разом на 56-му конгресі WBC.
37-річна дівчина також дуже відомий боксер. Вона стала першою жінкою в історії, яка зібрала у себе чемпіонські титули всіх основних організацій (IBF, IBO, WBA, WBO і WBC).
Сесілія Брекхус виграла всі 34 бої в кар'єрі, а в 2017 році отримала нагороду найкращому боксеру року. З 2015 року її представляє промоутерська компанія братів Кличків K2.
Як повідомляв УНІАН, Конгрес WBC проходить у Києві з 30 вересня по 5 жовтня.
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