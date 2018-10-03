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Усик взяв участь у зйомці промо-ролика перед боєм з Беллью

15:41, 03 жовтня 2018
Бокс
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Усик продовжує підготовку до бою з Белл / facebook.com/Alexanderusyk

Про це сам наш спортсмен повідомив постом на особистій сторінці в Facebook.

"Поки в Києві кипить і вирує життя на конгресі WBC, підготовка до бою з Беллью йде повним ходом", - підписав Усик розміщені в пості фотографії.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Беллью відбудеться 10 листопада в Манчестері.

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Теги: #бокс#Усик абсолютний чемпіон світу#бій Усик - Белью