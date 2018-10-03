Усик взяв участь у зйомці промо-ролика перед боєм з Беллью
15:41, 03 жовтня 2018Бокс
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Кліп знімали в Англії, де проходить підготовка українського боксера.
Усик продовжує підготовку до бою з Белл / facebook.com/Alexanderusyk
Абсолютний чемпіон світу з боксу в важкій вазі українець Олександр Усик взяв участь у зйомках промоційного ролика до бою з Тоні Беллью.
Про це сам наш спортсмен повідомив постом на особистій сторінці в Facebook.
"Поки в Києві кипить і вирує життя на конгресі WBC, підготовка до бою з Беллью йде повним ходом", - підписав Усик розміщені в пості фотографії.
Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Беллью відбудеться 10 листопада в Манчестері.
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