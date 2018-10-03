Усик взяв участь у зйомці промо-ролика перед боєм з Беллью

Кліп знімали в Англії, де проходить підготовка українського боксера.

Абсолютний чемпіон світу з боксу в важкій вазі українець Олександр Усик взяв участь у зйомках промоційного ролика до бою з Тоні Беллью.

Про це сам наш спортсмен повідомив постом на особистій сторінці в Facebook.

"Поки в Києві кипить і вирує життя на конгресі WBC, підготовка до бою з Беллью йде повним ходом", - підписав Усик розміщені в пості фотографії.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Беллью відбудеться 10 листопада в Манчестері.