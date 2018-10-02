На благодійному аукціоні в рамках 56-го конгресу WBC зібрали майже $200 000

Кошти підуть на облаштування одного з дитячих боксерських залів Маріуполя.

У Києві під час 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC) на благодійному аукціоні зібрали майже 200 000 доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт братів Кличків.

Кошти підуть на облаштування одного з дитячих боксерських залів Маріуполя, про що повідомив Віталій Кличко:

«Соціальна складова у роботі WBC дуже важлива. І добре, що організація підтримує молодих спортсменів, дітей, які хочуть займатися спортом. І один з таких проектів сьогодні реалізується. Гроші, які ми зібрали на аукціоні – майже 200 000 доларів підуть на облаштування боксерського залу для дітей у Маріуполі. Ми повинні зробити все, щоб мрії дітей, підлітків здійснювалися».

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Найдорожчим лотом аукціону стала рукавичка з підписом легендарного американського боксера Мохаммеда Алі. Її продали за 55 000 доларів.

Також на аукціон виставили чемпіонський пояс Віталія Кличка за версією WBC. Автографи на ньому поставили сам Віталій, Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд. Пояс пішов з молотка за 20 000 доларів. Виручили кошти і від продажу рукавичок з підписами Майка Тайсона, Віталія Кличка, Леннокса Льюїса і Евандера Холіфілда. За них дали 15 000 доларів. Ще одним лотом була величезна рукавичка з автографами понад 90 світових чемпіонів – її покупець віддав 17 000 доларів.

Серед лотів була і фотографія легендарного поєдинку Віталія Кличка з Ленноксом Льюїсом, який відбувся 15 років тому. Лот був проданий за 31 000 доларів.

Нагадаємо, що відкриття конгресу відбулося 1 жовтня в Києві на Поштовій площі. Під час церемонії Володимир Кличко отримав пояс почесного чемпіона WBC, а його брат Віталій провів довгоочікуваний «реванш» з Льюїсом.