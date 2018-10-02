Вони увійшли в історію як брати-чемпіони з найбільшою кількістю боїв.

Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннесса як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

«Для мене ця нагорода є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд – це рекорд всіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас і за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни», – сказав Віталій Кличко.

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Володимир Кличко провів 69 поєдинків на професійному рингу, переміг 64 рази, 53 перемоги здобув нокаутом. Програв 5 разів, чотири рази нокаутом.

Віталій Кличко провів 47 професійних боїв, в яких здобув 45 перемог, 41 з них нокаутом. Програв двічі нокаутом.

На двох брати Клички провели 116 поєдинків.

Нагадаємо, що з 1-го по 5 жовтня в Києві проходить 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). В столицю України прибули легенди світового боксу Леннокс Льюїс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд та інші. Загалом для участі в конгресі приїхали близько 700 учасників з 166 країн.