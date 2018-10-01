15 років потому: Кличко і Льюїс зустрілися в боксерських рукавичках під час Конгресу WBC в Києві (фотогалерея)

На сцені був присутній лікар, який 15 років тому перервав бій Льюїса і Кличка-старшого через розсічення.

У Києві відбулося урочисте відкриття 56-го Конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який триватиме до 5 жовтня. У Київ приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес і багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Загалом у столицю України для участі в конгресі приїхали близько 700 учасників з 166 країн світу.

Під час відкриття Конгресу WBC відбулася довгоочікувана зустріч легенд світового боксу Віталія Кличка і Леннокса Льюїса, які детально обговорили свій бій 2003 року.

«У чому я впевнений, так це в тому, що ти, Віталію, бився як чемпіон, але я був впевнений, що у тебе буде ще один шанс завоювати пояс», – сказав Льюїс, передає Xsport.

Цікаво, що на сцені був присутній також лікар Пол Уоллес, який тоді рекомендував рефері зупинити бій. Він і зараз детально оглянув брову Віталія.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент WBC Маурісіо Сулеман вручив Віталію Кличку новий пояс з українським прапором.

Конгрес триватиме WBC до 5 жовтня.