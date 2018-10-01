Президент WBC вручив Кличку новий пояс з українським прапором

56-тий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) 1 жовтня розпочався в столиці України.

Офіційне лого і новий пояс WBC тепер будуть з українським прапором на передньому плані.

Про це заявив президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман під час церемонії відкриття 56-го конгресу організації, який вперше відбувається в Києві.

«Ви знаєте, що всі боксери мріють про зелений пояс WBC. І цей трофей постійно змінюється, як і всі ми. Я хочу презентувати новий пояс з новим логотипом WBC. На ньому тепер є Україна», - заявив президент Всесвітньої боксерської ради. Перший такий пояс з українським прапором на передньому плані логотипу Маурісіо Сулейман вручив вічному чемпіону WBC Віталію Кличку.

«Новий пояс з українським прапором! Це велика честь для нашої країни і для мене особисто. Це ще один великий плюс того, що конгрес WBC відбувається тут – у Києві», - підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 56-тий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) 1 жовтня розпочався в столиці України. До Києва приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу. Триватиме конгрес до 5 жовтня.