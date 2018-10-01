У Києві відкрився Конгрес WBC за участю легенд боксу

Захід, який вперше проходить в Україні, щорічно збирає еліту світового боксу.

На Поштовій площі в Києві було урочисто відкрито 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC), який триватиме до 5 жовтня. Захід традиційно проводиться один раз на рік (попередній, у 2017 році, проходив у Баку) і збирає еліту світового боксу.

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Головою оргкомітету Конгресу є Віталій Кличко, якого Всесвітня боксерська рада визнала «вічним чемпіоном». Також у заході візьме участь його брат Володимир і багато легенд боксу, серед яких Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд та інші. Загалом у столицю України прилетять близько 700 учасників Конгресу з 160 країн світу.

Як повідомляє "Трибуна", завтра відбудеться візит керівництва WBC у дитячий будинок, а також автограф-сесія з Віталієм Кличком, Олександром Усиком, Евандером Холіфілдом і Ленноксом Льюїсом. Також завтра пройде вечір боксу «Разом з легендами».

Всесвітня боксерська рада (WBC) - одна з трьох головних організацій професійного боксу. Конгрес WBC - престижний боксерський форум, на який з'їжджаються провідні спортсмени, тренери, рефері, промоутери, представники ЗМІ.