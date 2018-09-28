Ломаченко хоче перейти в більш важку вагову категорію
Український боксер Василь Ломаченко, виступаючий в легкій ваговій категорії, заявив, що у нього в планах є перехід в першу напівсередню вагу.
Про це українець розповів в інтерв'ю британському Sky Sports, повідомляє Апостроф.
"У грудні я проведу бій з Педрасою і після цього зможу говорити про плани на 2019 рік. Думаю, що потім я зустрінуся з Майки Гарсією, який володіє двома титулами і переможець отримає все.
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Зараз я боксую в легкій вазі, але за пару років думаю піднятися в першу напівсередню вагову категорію. Це залежить від моїх габаритів і відчуттів. Ніхто не знає, що станеться за ці роки. Може статися так, що мені взагалі доведеться завершити кар'єру", - сказав Ломаченко.
Як повідомляв УНІАН, бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку, в знаменитому залі Медісон Сквер Гарден.