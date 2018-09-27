Президент WBC: Для мене Віталій Кличко - один з кращих чемпіонів в історії боксу

Маурісіо Суоейман приїхав у Київ для участі в Конгресі Всесвітньої боксерської ради.

Президент Всесвітньої боксерської Ради (WBC) Маурісіо Сулейман на прес-конференції, присвяченій 56-го Конгресу організації, оцінив підготовку міста до масштабного боксерського саміту, а також відзначив позитивний вплив боксу у вихованні молодого покоління.

За словами Сулеймана, він вражений змінами, що відбулися в Україні та її столиці, а посмішки і гостинність українців – те, що зігріває його душу навіть в холодну погоду, повідомляє Братство Кличко.

«Для мене Віталій Кличко - один з кращих чемпіонів WBC. Я дуже радий, і для мене велика честь знаходитися зараз в Києві. Але я не вперше у вашому місті та країні. Приїхавши сюди знову, я побачив, яким красивим і сучасним став місто, - цитує Сулеймана портал PROMAN Ukraine. - Правда, я трохи засмучений, оскільки Віталій пообіцяв мені гарну погоду, але зараз холодно і йде невеликий дощ. Але моє серце зігрівають посмішки і гостинність українців. Дуже радий, що саме Київ став столицею боксу на час проведення Конгресу.

Читайте такожВолодимир Кличко відвідає Конгрес WBC у Києві

Світ спостерігає за цією подією, а всі гості і учасники Конгресу ради приїхати до вас. Бокс – найкращий спорт в світі, який дає можливість молодим людям стати тими, ким вони мріють. Він відкриває навіть ті двері, які багатьом здаються закритими. Бокс – пряма можливість уберегти молодь від негативного впливу вулиці та криміналу.

Київ – гарний і безпечний місто, і я радий, що багато хто, хто вперше приїхав до вас, в цьому переконаються. Україна стала однією з топ-країн у боксі. Віталій і Володимир Кличко – були найбільшою силою в нашому виді спорту протягом тривалого часу. Василь Ломаченко та Олександр Усик перемагали на Олімпіади і стали чемпіонами світу серед професіоналів. Є титул і у Олександра Гвоздика. Бокс змінює життя людей. Я бачу, що у вас багато людей мають маленькі боксерські рукавички в якості брелоків і талісманів. Я помічаю, як багато уваги приділяється майбутньої події. Я бачу багато спортивних залів.

Віталій і Володимир Кличко – ті люди і спортсмени, на яких хоче рівнятися молодь. Хочу подякувати міра і чемпіона, а також його команду за виконану роботу, тому що ця подія стане одним із самих грандіозних. Це буде Конгрес єднання, і немає кращого прикладу, ніж Віталій Кличко».

Як повідомляв УНІАН, 56-й Конгрес WBC пройде в столиці України з 30 вересня по 5 жовтня,