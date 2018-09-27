Володимир Кличко відвідає Конгрес WBC у Києві

Володимир доєднається до зіркової команди видатних чемпіонів, які приїдуть до Києва для участі у визначній події у світі боксу

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко стане гостем 56-го Конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який з 30-го вересня по 5-е жовтня проходитиме у столиці України.

Як повідомив голова оргкомітету 56-го Конгресу WBC Віталій Кличко, Володимир доєднається до зіркової команди видатних чемпіонів, які приїдуть до Києва для участі у визначній події у світі боксу, повідомляє Братство Кличко.

І хоча пояс WBC – єдиний, за який за іронією долі та різними спортивними обставинами, Володимир Кличко не сперечався жодного разу, авторитет українця у боксерському світі, його досягнення та статус, роблять українця бажаним гостем.

Раніше свій приїзд до Києва на Конгрес WBC підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі американець Ріддік Боу, Оскар Де Ла Хойя та інші легенди боксу.

Всього, в столицю України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу. Серед них — чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став «Вічний» чемпіон WBC у надважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.