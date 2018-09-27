Ломаченко готовий зустрітися з Гарсією у 2019 році
13:58, 27 вересня 2018Бокс
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Поки українець зупиниться на своїй ваговій категорії.
Ломаченко не боксував з травня через травму / boxingscene.com
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко готовий зустрітися з володарем титулів WBC та IBF Майкі Гарсією в 2019 році.
"Зараз чекає бій з Педрасою, а потім вже можна буде говорити про 2019 рік. Думаю, що можна планувати поєдинок проти Майкі Гарсії. У нього є два титули, і переможець цього забере все", - сказав українець, якого цитує Sky Sports.
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Василь додав, що поки зупинився у своїй ваговій категорії, а через кілька років планує піднятися у вазі. Однак не виключає ситуації, що треба буде і опуститися у вазі.
Нагадаємо, 8 грудня Ломаченко проведе бій проти Педраси. Василь не боксував з травня через травму.
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