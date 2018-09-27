Гвоздик і Стівенсон проведуть бій перед поєдинком суперважковаговиків Вайлдера і Ф'юрі

Бої розвели за часом заради американського телебачення.

Американський кабельний телеканал Showtime, у якого є права на два супербоя, які відбудуться 1 грудня - Гвоздик проти Стівенсона і Уайлдер проти Ф'юрі - розвів події за часом, щоб показати обидва в прямому ефірі.

Спершу відбудеться канадське шоу, а по його завершенню почнеться PPV-трансляція з Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія, США), повідомляє VRinge.com.

Нагадаємо, що поєдинок чемпіона WBC у вазі до 79,4 кг канадця Адоніса Стівенсона (29-1-1, 24 КО) та «тимчасового» чемпіона українця Олександра Гвоздика (15-0, 12 КО), який відбудеться 1 грудня на критій арені Centre Videotron в Квебеку (Канада).

У цей самий день відбудеться бій супертяжів Деонтея Вайлдера (40-0, 39 КО) і Тайсона Ф'юрі (27-0, 19 КО) в Лос-Анджелесі.

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Між тим, Стівенсон і Гвоздик вже відзначилися красномовними заявами.

Стівенсон: «Знаю, багато хто вже списав мене з рахунків. Впевнені, що 1 грудня цей молодий небитий олімпійський призер завершить мою еру правління в дивізіоні. Але я готую всім недоброзичливцям потужне послання. Ви побачите, що я як і раніше №1 дивізіону. І мені ще належить написати кілька сторінок в історії мого правління полутяжелым вагою. Я не розчарую своїх уболівальників. Здобуду перемогу нокаутом!»

Гвоздик: «Я — один з кращих бійців напівважкої ваги. Прийшов час довести це всім. WBC надав мені таку можливість, і я вдячний їм за це. Адоніс вже занадто підзатримався в ролі чемпіона. Прийшов мій час».