Чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хойя приїде на Конгрес WBC

Конгрес вперше пройде в столиці України з 30 вересня по 5 жовтня.

Легендарний американський боксер, чемпіон світу в шести вагових категоріях, у свій час очолював рейтинг кращих бійців світу незалежно від вагових категорій, а зараз один з найвпливовіших боксерських промоутерів у світі Оскар Де Ла Хойя візьме участь у 56-му Конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Де Ла Хойя, заслужив прізвисько «Золотий хлопчик», оскільки бої за його участю були продані на кабельних телегігантах за майже 700 мільйонів доларів, приєднається до зіркових гостей Конгресу, повідомляє Братство Кличко.

Раніше свій приїзд у Київ на Конгресі WBC підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боуї та інші легенди боксу.

Всього, в столицю України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Ініціатором проведення конгресу у столиці України став «Вічний» чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, Конгрес WBC з 30 вересня по 5 жовтня пройде в Києві.