Джошуа: Усик є кращим боксером світу незалежно від вагової категорії

Українець є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа назвав абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі українця Олександра Усика найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

"Усик зібрав всі пояси і зробив це в одній з важких ваг, так що кращим боксером в світі я назвав би його", – сказав Ентоні Джошуа в інтерв'ю JD Sports, повідомляє theworldnews.net.

Нагадаємо, напередодні Джошуа нокаутував росіянина Олександра Повєткіна у бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

При цьому, Повєткін зазнав другої поразки в кар'єрі при 34 перемоги (24 – нокаутом). Джошуа здобув 22-у перемогу на професійному рингу (21-й нокаут).

Перед цим боєм на ринг вийшли абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик (15-0, 11 КО) і британець Тоні Белл (30-2-1, 22 КО), які провели дуель поглядів, починаючи розкручувати свій поєдинок, який пройде 10 листопада в Манчестері. На кону будуть стояти всі титули українського чемпіона.