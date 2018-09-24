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Опубліковано захоплюючий промо-ролик бою Усик — Белью

11:49, 24 вересня 2018
Бокс
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Усик і Білизні сойдутс в Манчестері 10 нобря / К2

Організатори боксерського поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу, в якому Олександр Усик буде захищати свої пояси в поєдинку проти британця Тоні Белью, презентували промо-ролик поєдинку.

Відео з'явилося на каналі Matchroom Boxing в You-Tube.

Бій українця Олександра Усика і британця Тоні Белью відбудеться 10 листопада на Манчестер Арені.

Про це раніше повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк за допомогою посту у своєму Facebook.

На кону будуть стояти пояса Усика за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring. Бій відбудеться в рамках важкої ваги. Усик є абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Цей титул він отримав після бою проти росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської серії, який відбувся в липні нинішнього року в Москві.

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Теги: #бокс#Усик абсолютний чемпіон світу#Усик проти Белью