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Усик зняв відео в підтримку Повєткіна і нарвався на хвилю образ в соцмережах (відео)

11:11, 24 вересня 2018
Бокс
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Усик підтримав Повєткіна перед боєм

Український боксер і абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик перед боєм між Повєткіним і Джошуа зняв відео, де виступив на підтримку росіянина, чим розлютив користувачів соцмереж.

"Саня, завтра успіхів тобі сили, і щоб чітко все пройшло, як ти задумав", - каже Олександр Усик у зверненні.

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Це звернення викликало хвилю критики в соцмережах.

"Повєткін захищає кольори країни, яка вбиває українців, а Усик дружить з Повєткіним. Друг мого ворога-мій ворог"; "Усику пора на ПМЖ в Росію до мешебратів. Нехай тепер втішає Витязя, тільки що б чітко так втішав, по-скрепному"; "Ватан 80lvl"; "З цим щербатим вже давно питання закрито, він завжди був на два фронти, і в трусах з тризубом скакав, вигукуючи "Слава Україні!" та до попів російських встигав збігати помолитися...", "У Усика духовна скріпа, по ньому питання давно закрите", - обурюються користувачі соцмереж.

У той же час, багато користувачів встали і на захист боксера.

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Теги: #Усик#Джошуа Повєткін