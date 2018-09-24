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Падіння "Російського витязя"-2: як Джошуа знищив Повєткіна на ринзі (фоторепортаж, відео)

10:55, 24 вересня 2018
Бокс
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У ніч проти 23 вересня у Лондоні відбувся бій між британцем Ентоні Джошуа та росіянином Олександром Повєткіним. На кону стояли чемпіонські пояси ЕйДжея.

Джошуа переміг Повєткіна, нокаутувавши його у 7-му раунді.

Росіянин на початку бою розбив ніс супернику, а згодом і сам отримав розсічення. А в середині сьомого раунду Джошуа піймав Повєткіна на контратаці і відправив у нокдаун. Росіянин піднявся, але тут же зловив нокаутуючий удар у підборіддя. 

Для Повєткіна ця поразка стала другою в кар'єрі. 

Першої він зазнав від Володимира Кличка у 2013 році. Джошуа залишився непереможеним - він виграв всі 22 бої в кар'єрі.

Реваншу між боксерами не буде. Відповідний пункт в контракті було передбачено лише в разі перемоги російського боксера.

Наступний бій Ентоні відбудеться 13 квітня 2019 року, його суперником може стати Тайсон Ф'юрі або Деонтей Вайлдер. 

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Теги: #Джошуа#бій Джошуа - Повєткін