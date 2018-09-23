Джошуа розбив Повєткіна і захистив титули чемпіона світу з боксу
У Лондоні, на знаменитому стадіоні «Уемблі» відбувся титульний бій у суперважкій вазі між британцем Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним з Росії.
Три титули чемпіона світу дісталися Ентоні Джошуа з Британї, який захистив свої титули.
У цьому бою на кону стояли чемпіонські пояси за версіями WBA (Super), WBO і IBF.
Повєткін почав бій несподівано активно і мав перевагу в перших двох раундах. Напередодні бою на котирування букмекерів росіянин вважався явним аутсайдером. Втім, до третього раунду Джошуа прийшов в себе і швидко вирівняв ситуацію у ринзі.
Надалі Джошуа відправив у нокдаун суперника в середині 7-го раунду, після чого "добив" суперника вже в наступному раунді.
Таким чином, Джошуа захистив свої титули чемпіона світу.