WBC затвердив дату і місце титульного бою Гвоздик - Стівенсон

Українець Олександр Гвоздик майже через два місяці може стати чемпіоном світу.

Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила дату і місце поєдинку між чемпіоном світу в напівважкій вазі канадцем Адонісом Стівенсоном і "тимчасовим" чемпіоном українцем Олександром Гвоздиком. Поєдинок відбудеться в Квебеку (Канада) 1 грудня 2018 року, повідомляє Isport. Читайте такожБій українця Гвоздика за титул WBC відбудеться 1 грудня Для Стівенсона цей бій стане десятим захистом чемпіонського пояса. Раніше повідомлялося, що перед поєдинком з Адонісом Стівенсоном український боксер змінив тренера.

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