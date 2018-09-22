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WBC затвердив дату і місце титульного бою Гвоздик - Стівенсон

20:44, 22 вересня 2018
Бокс
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Стівенсон і Гвоздик проведуть очний бій 1 грудня / vringe.com

Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила дату і місце поєдинку між чемпіоном світу в напівважкій вазі канадцем Адонісом Стівенсоном і "тимчасовим" чемпіоном українцем Олександром Гвоздиком.

Поєдинок відбудеться в Квебеку (Канада) 1 грудня 2018 року, повідомляє Isport.

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Для Стівенсона цей бій стане десятим захистом чемпіонського пояса.

Раніше повідомлялося, що перед поєдинком з Адонісом Стівенсоном український боксер змінив тренера.

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Теги: #бокс#WBC#Олександр Гвоздик