WBC затвердив дату і місце титульного бою Гвоздик - Стівенсон
20:44, 22 вересня 2018Бокс
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Українець Олександр Гвоздик майже через два місяці може стати чемпіоном світу.
Стівенсон і Гвоздик проведуть очний бій 1 грудня / vringe.com
Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила дату і місце поєдинку між чемпіоном світу в напівважкій вазі канадцем Адонісом Стівенсоном і "тимчасовим" чемпіоном українцем Олександром Гвоздиком.
Поєдинок відбудеться в Квебеку (Канада) 1 грудня 2018 року, повідомляє Isport.
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Для Стівенсона цей бій стане десятим захистом чемпіонського пояса.
Раніше повідомлялося, що перед поєдинком з Адонісом Стівенсоном український боксер змінив тренера.
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