"Дуже важко змусити себе працювати": Ломаченко розповів про труднощі виходу із відпустки

Ломаченко також сказав, що "не скучив по рингу".

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко заявив, що йому важко змусити себе знову почати тренуватися після тривалої відпустки.

Про це Ломаченко розповів в інтерв'ю своєму офіційному каналу на YouTube, пише "Апостроф".

"Перерва дійсно дуже велика. Зараз дуже важко змусити себе працювати і зібратися. Відпочинок вийшов дуже різноплановим: природа, полювання, рибалка, друзі, сім'я, шашлики, навіть один раз вийшло виїхати закордон з Сашком Усиком, з кумами, з дітками на море.

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Чи скучив по рингу? Не сказав би, що скучив. Коли пульс піднімається за 160, одразу ж зникає бажання працювати. Це перші такі тривалі канікули в моїй кар'єрі. Вони розслабили трохи. Але знаю, що у мене попереду, які цілі і завдання. Вони змусять мене зібратися", - сказав Ломаченко.