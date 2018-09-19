Наймолодший з діючих чемпіонів світу з боксу попався на кокаїні

Давіда Бенавідеса тепер можуть позбавити чемпіонського пояса.

Чемпіон світу за версією WBC у суперсередній вазі американець Давід Бенавідес здав позитивний допінг-тест.

В організмі чемпіона виявлені сліди бензоілекгоніна, основного метаболіту кокаїну, повідомляє Isport.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що отримані документи від VADA про позитивний допінг-тесті Бенавідеса. Згідно офіційного листа від VADA, позитивними виявилися аналізи проби А сечі спортсмена, взяті 27 серпня в Лас-Вегасі.

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Свою провину визнав і сам боксер. "Мої щирі вибачення перед WBC. Мені соромно за свій вчинок. Визнаю свою помилку. Я молодий і деколи роблю помилки. Це було лише моєю провиною", — заявив чемпіон.

Зазначимо, що Бенавідес — наймолодший з діючих чемпіонів світу. Заволодів вакантним титулом у вересні 2017 року, побивши румуна Роналда Гаврило. Провів дебютну захист титулу, здобувши куди більш переконливу перемогу в реванші з тим самим Гаврилом.

Тепер, ймовірно, що Бенавідес втратить титул і буде тимчасово відсторонений від боксу.