Мексиканський боксер Альварес позбавлений одного з титулів чемпіона світу

Сауль не дорахувався одного з чемпіонських титулів, які він завоював в бою з Головкіним.

Чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC і WBA (Super) мексиканець Сауль "Канело" Альварес позбавлений титулу Міжнародної боксерської організації (IBO).

Після бою з Головкіним з'ясувалося, що Альварес не погодився заплатити IBO санкційний внесок перед зустріччю з Головкіним, повідомляє Isport.

Це означає, що титул організації тепер став вакантним.

IBO заснована в 1988 році і вважається п'ятої за значимістю організацією в профі-боксі. Зараз з відомих боксерів титулом WBC володіє лише британський супертяж Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО), у якого також є поясу WBA (Super), WBO і IBF.

Нагадаємо, Альварес переміг Головкіна в бою-реванші рішенням суддів. Після поєдинку тренер Головкіна сказав, що треба організувати третій поєдинок боксерів, на що мексиканець відповів згодою.