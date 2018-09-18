Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку
14:43, 18 вересня 2018Бокс
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Визначена точна дата проведення титульного боксерського поєдинку.
Ломаченко проведе об'єднувальний бій за титули чемпіона світу / ringtv.com
Бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасой з Пуерто-Ріко відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.
Раніше повідомлялося, що бій пройде на початку грудня, а точну дату сьогодні назвав американський The Ring.
У цьому поєдинку обидва боксери вперше будуть захищати чемпіонські титули в легкій вазі - Ломаченко пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA, Педроса - пояс WBО.
Бій відбудеться в знаменитому залі Madison Square Garden, де Ломаченко битиметься вже втретє. Раніше він перемагав тут Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінареса.
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