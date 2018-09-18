Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку

Визначена точна дата проведення титульного боксерського поєдинку.

Бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасой з Пуерто-Ріко відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що бій пройде на початку грудня, а точну дату сьогодні назвав американський The Ring.

У цьому поєдинку обидва боксери вперше будуть захищати чемпіонські титули в легкій вазі - Ломаченко пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA, Педроса - пояс WBО.

Бій відбудеться в знаменитому залі Madison Square Garden, де Ломаченко битиметься вже втретє. Раніше він перемагав тут Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінареса.