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Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку

14:43, 18 вересня 2018
Бокс
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Ломаченко проведе об'єднувальний бій за титули чемпіона світу / ringtv.com

Раніше повідомлялося, що бій пройде на початку грудня, а точну дату сьогодні назвав американський The Ring.

У цьому поєдинку обидва боксери вперше будуть захищати чемпіонські титули в легкій вазі - Ломаченко пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA, Педроса - пояс WBО.

Бій відбудеться в знаменитому залі Madison Square Garden, де Ломаченко битиметься вже втретє. Раніше він перемагав тут Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінареса.

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Теги: #бокс#Ломаченко#наступний бій Ломаченка