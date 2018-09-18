Легендарних боксерів Льюїса і Холіфілда в Києві будуть годувати борщем і салом

Зіркових гостей 56-го Конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в Києві, організатори хочуть познайомити не тільки з українською культурою, але і кухнею.

Стали відомі деякі неформальні подробиці наймасштабнішої боксерської події року, яку прийме столиця України.

Український оргкомітет Конгресу готує кілька сюрпризів для зіркових гостей та учасників заходу, повідомляє Братство Кличко.

Серед яких – можливість познайомитися з традиційною українською кухнею. В меню для чемпіонів обіцяють обов'язкова присутність улюблених українцями борщу, сала з часником і вареників.

Нагадаємо, що участь у Конгресі підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, Хуліо Сезар Чавес, Олександр Усик, Ріддік Боу, Ерік Моралес і інші легендарні діючі боксери і чемпіони минулих років.

В столицю України прилетять близько 600 учасників конгресу з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

Ініціатором проведення конгресу у столиці України став «Вічний» чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН,Конгрес WBC пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня.