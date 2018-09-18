Легендарних боксерів Льюїса і Холіфілда в Києві будуть годувати борщем і салом
Стали відомі деякі неформальні подробиці наймасштабнішої боксерської події року, яку прийме столиця України.
Український оргкомітет Конгресу готує кілька сюрпризів для зіркових гостей та учасників заходу, повідомляє Братство Кличко.
Серед яких – можливість познайомитися з традиційною українською кухнею. В меню для чемпіонів обіцяють обов'язкова присутність улюблених українцями борщу, сала з часником і вареників.
Нагадаємо, що участь у Конгресі підтвердили Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд, Хуліо Сезар Чавес, Олександр Усик, Ріддік Боу, Ерік Моралес і інші легендарні діючі боксери і чемпіони минулих років.
В столицю України прилетять близько 600 учасників конгресу з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.
Ініціатором проведення конгресу у столиці України став «Вічний» чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.
Як повідомляв УНІАН,Конгрес WBC пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня.