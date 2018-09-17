Усик не планує відправляти дітей вчитися за кордон

Український чемпіон відверто розповів про свої заробітки.

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик розповів про свої доходи, а також про освіту дітей.

«Останні три поєдинки на турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії дозволили мені купити в Києві квартиру, роблю там ремонт. Більше коштів стало завдяки цьому турніру. У мене є рекламні контракти, але я не можу говорити про гроші, тому що там є глава про нерозголошення. Це непоганий місячний дохід, як зарплата приходить. Це можна кудись відкладати, на щось. Наприклад, я відкладаю на навчання своїх дітей.

Читайте такожБелл після оголошення дати бою: вирублю Усика в середніх раундах

Зараз вони навчаються в Україні. Дочка пішла в школу, зараз вона переходить в другий клас, син пішов в садок і ще один син теж піде в садок. На даний момент у мене немає ніяких думок, щоб вони десь в іншому місці навчалися, крім України. Поки нічого не розглядаю.

Вони можуть підрости і сказати: «Тату, ми хочемо поїхати подивитися світ», і я їм скажу: «Щасливої дороги, мої любимі». Я зроблю це, якщо вони захочуть. Для мене найголовнішим є не якісь спортивні результати, а гарна і якісна освіта моїх дітей», - сказав Усик в інтерв'ю Youtube-каналу Вацько Live.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик повернеться в ринг 10 листопада в поєдинку проти Тоні Белью.