Усик після оголошення дати бою з Беллью: вже не можу дочекатися, коли полечу в Манчестер

Український абсолютний чемпіон світу прокоментував оголошення дати його бою проти британського боксера

10 листопада 2018 року на Манчестер Арені у Великобританії абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) зустрінеться з екс-чемпіоном світу за версією WBC Тоні Белью (30-2-1, 20 KO).

На кону - титули WBC, WBO, WBA, IBF та пояс журналу The Ring, якими володіє Олександр, повідомляє прес-служба компанії К2 Promotions.

"Я готуюсь до цього поєдинку досить тривалий період часу. Чудово, що ми нарешті визначились з точною датою та місцем. Вже не можу дочекатися, коли полечу в Манчестер боксувати. Ми з командою давно важко працюємо у тренувальному таборі і готуємось до тривалого протистояння з Тоні. Він заявляє, що поб'є мене і, знаєте що, - мені подобається такий його настрій. Єдиний нюанс - як можна бити того, хто невидимий в ринзі. Я впевнений, що 10 листопада перемога буде моєю", - зазначив абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.

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У свою чергу, промоутер Усика Олександр Красюк зазначив: "Я з величезним нетерпінням чекаю на майбутній поєдинок. Два безстрашних воїни будуть боротися за звання кращого з кращих усвоїй ваговій категорії. Це те, на що світ давно чекає! Я неймовірно щасливий, що причетний до цієї події та можу бути свідком того, як пишеться історія сучасного боксу! Багато експертів списують Тоні з рахунків, але він вже не один раз доводив, що бути андердогом у поєдинку - не означає його програти. Я не вважаю, що для Усика поєдинок 10 листопада буде легким випробуванням, адже Беллью намагатиметься використовувати свій шанс по максимуму. Йому реально немає чого втрачати, проте є за що боротися. Саме це і робить його небезпечним суперником. Олександр Усик вже претендує на панування в світовому професійному боксі, тому в разі успіху в майбутньому поєдинку, він піде полювати на Короля. Ентоні Джошуа слід бути насторожі! Але поки що він повністю сконцентрований на протистоянні з Белью 10 листопада".

У липні нинышнього року, у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії чемпіон світу WBO та WBC Олександр Усик здобув перемогу над Муратом Гассієвим, здобувши пояси IBF і WBA. Таким чином, Усик став першим боксером важкого дивізіону, який володіє одночасно усіма чотирма титулами найпрестижніших версій, поясом The Ring та кубком Мохаммеда Алі. Одразу після сенсаційного виступу проти Гассієва, Олександр Усик кинув виклик екс-чемпіону WBC Тоні Белью, який той прийняв. Команди боксерів відразу розпочали переговори.

Нещодавно Олександр Усик та компанія «K2 Promotions Ukraine» підписали угоду про співпрацю з відомою промоутерською компанією "Matchroom Boxing", в активі якої такі зірки світового боксу як Ентоні Джошуа, Тоні Белью, Келл Брук, Каллум Сміт та ін.