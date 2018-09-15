Беллью після оголошення дати бою: вирублю Усика в середніх раундах

Британський боксер відзначився гучною заявою одразу після оголошення дня і місця поєдинку.

Англієць Тоні Беллью вважає, що нокаут — його єдиний шанс на перемогу над українцем Олександром Усіком в очному бою.

Таку думку британський боксер висловив після офіційного оголошення про дату і місце бою з Усиком, повідомляє SportArena з посиланням на його інтерв'ю Boxing Scene

«Я точно не зможу його перебоксувати, тому мені потрібно нокаутувати Усика. І я це зроблю, вірте мені. Вирублю Усика в середніх раундах, максимум у пізніх. Він чудовий. Непереможний, він ще не відчував гіркоту поразки в професіоналах», — відзначає Беллью.

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«Усик фантастичний і фундаментальний у всіх аспектах. Він був ідеальним аматором, але я не думаю, що він – ідеальний профі. Це буде бій між двома невеликими суперважкоатлетами, в якому навчений профі задасть трепку чудовому аматору».

35-річний Беллью востаннє програвав ще в 2013 році Адонісу Стівенсону в напівважкій вазі. Після того бою британець піднявся в крузервейт, де виграв десять боїв поспіль.

У двох останніх боях Беллью нокаутував свого знаменитого співвітчизника Девіда Хея, змусивши того завершити кар'єру.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що бій абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика проти Тоні Беллью відбудеться 10 листопада в англійському Манчестері. На кону будуть стояти всі пояси Усика за найпрестижнішим версіями в світі профенсійного боксу.