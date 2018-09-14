Бій Усик - Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері - промоутер

Олександр Красюк назвав дату і місце проведення майбутнього бою українського абсолютного чемпіона світу.

Бій українця Олександра Усика і британця Тоні Белью відбудеться 10 листопада на Манчестер Арені.

Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк за допомогою посту у своєму Facebook.

На кону будуть стояти пояса, які належать Усику, за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring.

Бій відбудеться в рамках важкої ваги.

Усик є абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Цей титул він отримав після бою проти росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської серії, який відбувся в липні нинішнього року в Москві.