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Бій Усик - Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері - промоутер

19:33, 14 вересня 2018
Бокс
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Поєдинок Усика проти Білизні відбудеться 10 листопада в Манчестері / facebook.com/akrassyuk

Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк за допомогою посту у своєму Facebook.

На кону будуть стояти пояса, які належать Усику, за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring.

Бій відбудеться в рамках важкої ваги.

Усик є абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Цей титул він отримав після бою проти росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської серії, який відбувся в липні нинішнього року в Москві.

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Теги: #Усик абсолютний чемпіон світу#Усик наступний бій