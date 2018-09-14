Бій українця Гвоздика за титул WBC відбудеться 1 грудня
10:12, 14 вересня 2018Бокс
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Поєдинок відбудеться в канадському Квебеку.
Олександр Гвоздик буде захищати титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC / boxingscene.com
Титульний бій між українцем Олександром Гвоздиком і канадцем Адонісом Стівенсоном відбудеться 1 грудня в Канаді.
Дату і місце проведення поєдинку оголосив спеціалізований сайт BoxRec.
Поєдинок відбудеться в Квебеку, на території суперника.
В цьому бою буде розігруватися титул тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC, який зараз належить Гвоздику. Українець завоював пояс у березні нинішнього року, перемігши в Нью-Йорку француза Мехді Амара.
Раніше з'явилася інформація, що бій Гвоздик - Стивенсон відбудеться 3 листопада, але потім його перенесли на перший день зими.
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