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Бій українця Гвоздика за титул WBC відбудеться 1 грудня

10:12, 14 вересня 2018
Бокс
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Олександр Гвоздик буде захищати титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC / boxingscene.com

Дату і місце проведення поєдинку оголосив спеціалізований сайт BoxRec.

Поєдинок відбудеться в Квебеку, на території суперника.

В цьому бою буде розігруватися титул тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC, який зараз належить Гвоздику. Українець завоював пояс у березні нинішнього року, перемігши в Нью-Йорку француза Мехді Амара.

Раніше з'явилася інформація, що бій Гвоздик - Стивенсон відбудеться 3 листопада, але потім його перенесли на перший день зими.

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Теги: #бокс#WBC#Гвоздик наступний бій