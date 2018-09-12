Чемпіонка світу з боксу Шатернікова: Україна – по-справжньому боксерська країна

Титулована українка розповіла, чим організатори 56-го Конгресу WBC збираються здивувати численних гостей з усього світу.

Координатор українського оргкомітету 56-го Конгресу WBC Аліна Шатернікова на прес-конференції, що відбулася в мультиспейсі Klitschko Expo, розповіла про майбутню подію.

Як зазначила Аліна Шатернікова, подій такого рівня і масштабу в Україні ще не було, а ініціатором проведення чергового Конгресу WBC в Києві виступив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Братство Кличко.

«Це свого роду зустріч великої дружної боксерської сім'ї, на яку приїжджають промоутери, менеджери, агенти, судді, чемпіони різних років. Заплановано багато різноманітних заходів, як і суто технічні – засідання різних комітетів, так і для фанатів – автограф-сесії, боксерський турнір та інші. Ініціатором проведення Конгресу Всесвітньої боксерської ради в Україні виступив Віталій Кличко, який ще кілька років тому озвучив таку ідею президентові WBC Маурісіо Сулейману. Україна – по-справжньому боксерська країна, а Київ – її столиця. Місто розвивається, поліпшується інфраструктура і нам є, що показати чим пишатися».

Як повідомляв УНІАН, 56-й Конгрес WBC пройде в столиці України з 29 вересня по 5 жовтня