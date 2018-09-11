В рамках Конгресу WBC в Києві пройдуть чотири титульні поєдинки

В ринг вийдуть перспективні українські боксери різних вагових категорій.

Екс-чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова заявила під час прес-конференції, що в рамках 56-го Конгресу WBC в Києві пройдуть чотири титульні поєдинки.

«Станом на сьогодні (11 вересня. – УНІАН) буде чотири титульні поєдинки. У трьох з них на кону стоятимуть різні регіональні пояси WBC. Знаю, що між собою об'єднаються дві промоутерські компанії BoomBox Promotions і Sparta Boxing Promotions, і їхні молоді бійці, в яких вони інвестують гроші, час і енергію, будуть брати участь.

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Карен Чухаджян буде боксувати за молодіжний титул WBC, Раміль Гаджієв – чемпіон юнацької Олімпіади – також побореться за молодіжний пояс. Ще один підопічний BoomBox Promotions претендує на пояс International Silver», - цитує Шатернікову сайт Xsport.

Нагадаємо, що Конгрес WBC пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня.

В рамках заходу пройде товариський бій-реванш Леннокса Льюїса і Віталія Кличка, проте формат зустрічі боксерів поки не розголошується.

Загалом у Київ прилетять близько 700 учасників Конгресу з 160 країн світу. У їхньому числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери, президенти федерацій, судді, спортивні менеджери і функціонери.