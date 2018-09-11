Промоутер назвав майбутніх суперників Усика в суперважкій вазі

Також помоутер повідомив, що бій Усика та Беллью, імовірно, відбудеться 10 листопада.

Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО), розповів про подробиці угоди з промоутерською компанією Едді Хірна Matchroom Boxing:

«Не Олександр Усик уклав контракт з Едді Хирном, а глава промоутерської компанії «K2 Promotion Ukraine» Олександр Красюк уклав контракт про співпромоутерство Олександра Усика з Едді Хирном і його промоутерською Matchroom Boxing, - підкреслив Красюк в інтерв'ю Xsport.

Цей контракт вже підписаний не тільки мною і Едді, але й самим Олександром Усиком, а також його менеджером Егісом Клімасом. Але його старт буде покладено з моменту поєдинку Олександра Усика, ймовірно з Тоні Белью, який відбудеться 10 листопада.

Ймовірно кількість поєдинків і тривалість контракту будуть залежати від того, як Олександр проведе бій проти Тоні Белью. Якщо все для Усика складеться добре, то наступні бої він буде проводити в хевивейт, де його можуть очікувати топові бійці промоутерської компанії Едді Хірна – Дерек Чісора, Ділліан Уайт, Джозеф Паркер і... Ентоні Джошуа».

Як повідомляв УНІАН, раніше став відомий розмір гонорару Усика за бій проти Белью.