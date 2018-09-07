Льюїс пообіцяв Кличку, що приїде до Києва на конгрес WBC

Конгрес WBC- велика щорічна подія в світовому боксі і вперше вона відбудеться в Україні.

Зірка світового боксу, легендарний Ленокс Льюіс приїде до Києва. До столиці, де на початку жовтня вперше в Україні відбудеться конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) Льюіса запросив мер Києва, екс-чемпіон світу і колишній суперник супертяжа Віталій Кличко.

«Ми з Леноксом приятелюємо, спілкуємося. І я радий, що він відвідає Київ. Конгрес WBC- велика щорічна подія в світовому боксі і вперше вона відбудеться в Україні. До нашого міста приїдуть зірки боксу, промоутери, менеджери - ті, хто творив і творить історію світового боксу», - відзначив Кличко у Лондоні, де він став спеціальним гостем «Вечора з Леноксом Льюісом». Захід, на якому Льюіс розказував про свою кар’єру, відповідав на запитання шанувальників боксу, відбувся на лондонській арені «Індіго».

Окремо згадали і обговорили колишні суперники і свій легендарний бій, який відбувся в 2003 році в Лос-Анджелесі. Тоді поразку зарахували Кличку, оскільки бій зупинили лікарі та судді через сильне розсічення на обличчі українського боксера.

«Це був найскладніший бій в моїй кар‘єрі. Експерти його назвали боєм десятиріччя. Пройшло багато років, але досі тривають дискусії щодо того, хто ж тоді переміг. Я вважаю, що не програв, - відзначив Віталій Кличко. - І сьогодні я говорю: дякую Леноксу Льюісу за шанс, за можливість боксувати з одним з найсильніших боксерів світу», - сказав Кличко під час заходу в Лондоні. Він також відзначив, що досі жалкує, що не відбулося поєдинку-реваншу. Після бою з Віталієм Кличком Ленокс Льюіс завершив професійну кар‘єру. Але боксери продовжили спілкуватися і приятелювати.

«Віталій- мій друг, я його дуже поважаю. І обов‘язково приїду незабаром до Києва, раз він мене запросив», - відзначив Льюіс.

Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня.