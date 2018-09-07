Поєдинок Ломаченко — Педраса повинен пройти в грудні

Про це повідомив глава промоутерської компанії «Топ Ранк» Боб Арум.

Боксер легкої ваги Хосе Педраса, повинен провести бій з чемпіоном світу за версією WBA Super Василем Ломаченком вже в грудні 2018 року.

Крім того, Педрасу чекає поєдинок з чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Реєм Бельтраном, повідомляє Sport.ua з посиланням на BoxingScene.

«Прямо зараз ми остаточно уточнюємо деталі. Первісна дата — 1 грудня 2018 року, але якщо це не вийде організувати на початку місяця, у нас є резервна дата — 8 грудня 2018 року в Нью-Йорку», - сказав Боб Арум.

Ломаченко провів свій останній поєдинок на даний момент в травні, перемігши венесуельця Хорхе Лінареса достроково, у 10-му раунді, відправивши суперника в нокаут ударом в печінку. За підсумками цього бою наш спортсмен завоював титул WBA Super і встановив новий світовий рекорд, ставши чемпіоном світу в третій ваговій категорії лише за 12 поєдинків, проведених за 5 років.

Після цього Ломаченко зробив вимушену паузу в кар'єрі, оголосивши про свою травму, отриману в поєдинку з Линаресом.