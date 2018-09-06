Команда Усика відкладе переговори про бій з росіянином Лебедєвим

Промоутер українця заявляє, що наступним суперником Олександра буде Беллью.

Промоутер українця Олександра Усика, Олександр Красюк, прокоментував рішення WBA зобов'язати Олександра Усика провести захист з росіянином Денисом Лебедєвим.

"WBA зобов'язала нас вступити у переговори, що вимагає резолюція організації. Але оскільки в Усика запланований поєдинок з Ентоні Беллью, а у Лебедєва запланований свій бій, то, ймовірно, що ми ці переговори трошки відстрочимо. Адже WBA зобов'язує проводити переговори не персон, а чемпіона і претендента, а яка особистість займає цей пост вже питання часу: сьогодні один, а завтра інший. А резолюція має відношення до власника поясу, а не до конкретної персони.

Чи буде пояс WBA на кону в поєдинку з Беллью? Так, всі чотири пояси Олександра будуть на кону", - заявив Красюк у коментарі "Сегодня".

Раніше промоутер Беллью висловив побоювання, що бій з Усиком може не відбутися у 2018 році.