Бій Усика з Беллью навряд чи відбудеться в 2018 році - промоутер

Всьому виною вимога Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) провести поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Усиком і "чемпіоном у відпустці" росіянином Лебедєвим.

Британський промоутер Едді Хірн прокоментував новини про те, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика провести бій з росіянином Денисом Лебедєвим.

На думку Хірна, бій його підопічного Тоні Беллью з українським абсолютним чемпіоном у важкій вазі навряд чи відбудеться в 2018 році.

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"Бій між Усиком і Беллью відбудеться тільки в тому випадку, якщо на кону будуть всі чемпіонські титули. Подивимося, що і як піде далі, але вчорашні новини значать те, що в 2018 році бій навряд чи відбудеться", - сказав Хірн у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що WBA в лютому повідомила, що Лебедєв, який не брав участь у Всесвітній боксерській суперсерії (WBSS), оголошений "чемпіоном у відпустці", але буде зобов'язаний зустрітися з переможцем турніру - Усиком.

Також Лебедєв свій наступний бій проведе 7 вересня проти турка Хізні Алтункая. У свою чергу бій Усика проти Беллью повинен був відбутися 10 листопада в Лондоні.