Ломаченко визнаний найкращим боксером світу за версією читачів Sky Sports

Українець Олександр Усик опинився на четвертому місці в рейтингу популярного видання.

Відомий британський спортивний портал Sky Sports провів опитування серед своїх читачів, попросивши їх визначити найкращого боксера незалежно від вагової категорії. Читачі могли голосувати «за» або «проти» того чи іншого представника.

На першому місці виявився українець Василь Ломаченко. «За» нього проголосували 30,5 тисяч респондентів, 10,2 тисячі проголосували «проти».

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На другому місці – Геннадій Головкін – 30,2 «за», 10,5 «проти». Замикає трійку Теренс Кроуфорд. 26,2 тисячі вболівальників проголосували «за» нього, 8,5 тисяч – проти.

На четвертому місці розташувався ще один український боксер Олександр Усик. «За» Усика проголосувало 22,5 тисячі фанатів. 10,5 були «проти».

Нагадаємо, свій наступний бій Ломаченко проведе проти пуерторіканця Хосе Педраси. Поєдинок відбудеться 1 грудня в передмісті Лос-Анджелеса Інглвуді.