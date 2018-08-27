Бій Усик - Белью може відбутися 10 листопада в Манчестері, Ліверпулі або Лондоні - промоутер

Промоутер британця Тоні Белью Едді Хірн розповів подробиці підготовки до ймовірного бою з українцем Олександром Усиком.

Промоутер британця Тоні Белью Едді Хірн розповів про найбільш ймовірні місця проведення бою з українцем Олександром Усиком.

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«Поєдинок Тоні Белью – Олександр Усик буде проходити в рамках першого важкого дивізіону. Тоні хоче виграти чемпіонські пояси. Яка цінність цього бою в першій важкій вазі? Гроші? Белью сказав, що йому не потрібні гроші, а потрібні пояса. Поки найбільш вірогідною датою можна назвати 10 листопада. Ми зробимо цей бій в Манчестері, Ліверпулі чи може в Лондоні. Думаю, в найближчі кілька тижнів ми зможемо підписати контракт», – зазначив Хірн, якого цитує fightnews.info.

Як повідомляв УНІАН, промоутер Усика Олександр Красюк заявляв, що бій його підопічного з Тоні Белью може пройти 10-го або 17 листопада у Великобританії.