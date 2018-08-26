Зажадав Ломаченка: пуерториканець Педраса завоював пояс WBO і вийшов на українського "Хай-тека"

Після перемоги над Бельтраном пуерториканець Педраса заявив, що може побити і українця.

В американському Глендейлі відбувся поєдинок за звання чемпіона світу з боксу за версією WBO в легкій вазі між діючим володарем поясу 37-річним мексиканцем Реймундо Бельтраном і 29-річним пуерториканцем Хосе Педрасою. Переможець цієї зустрічі виходив прямо на бій з українцем Василем Ломаченком.

Протягом більшої частини поєдинку Бельтран діяв в атакуючій манері, а його опонент волів працювати джебом на контратаках. В 11-му раунді Педраса зміг піймати Бельтрана лівим аперкотом назустріч, записавши в свій актив нокдаун.

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Підсумком поєдинку стала перемога Педраси рішенням суддів: 117:110, 117:110, 115:112.

Раніше промоутер Василя Ломаченка Боб Арум повідомив, що переможець бою Бельтран – Педраса підписав контракт на бій з українцем.

Відразу після перемоги над Бельтраном пуерториканець Педраса заявив, що готовий до зустрічі з Ломаченком. Слова пуерториканця наводить ESPN:

"Ми зробили все, що потрібно було для перемоги. Ми ідеально слідували плану бою. Я знав, яким важким буде поєдинок, в деяких моментах було дуже складно. Але завдяки концентрації і підказкам з кута рингу, ми виграли раунд за раундом і перемогли.

Тепер можна говорити про майбутнє. Я хочу об'єднати пояси в дивізіоні. Хочу поєдинки проти всіх чемпіонів, хочу великі імена. Дайте мені Ломаченка! У мене ідеальний стиль, щоб побити його", – сказав Педраса.

Очікується, що Ломаченко проведе поєдинок з Педрасою 1 грудня в Лос-Анджелесі.