Українець Дерев'янченко посперечається за титул чемпіона світу з боксу - визначилася дата

Поєдинок Сергія Дерев'янченка за вакантний титул IBF з американцем Деніелем Джейкобсом відбудеться 27 жовтня.

Поєдинок за вакантний титул чемпіона світу з боксу за версією IBF в середній вазі між українцем Сергієм Дерев'янченком і американцем Деніелем Джейкобсом відбудеться 27 жовтня.

Офіційно про це оголосила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Бій пройде в Нью-Йорку на Медісон Сквер Гарден, на малій арені Hulu Theater, яка вміщує до 5 600 глядачів.

Нагадаємо, титул за версією IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін з Казахстану відмовився від його захисту проти обов'язкового претендента українця Сергія Дерев'янченка.