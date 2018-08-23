Переможець пари Бельтран - Педроса зустрінеться з Ломаченком

Обидва боксери підписані на бій з "Hi-Tech", але лише переможець зможе скористатися цим правом.

Генеральний директор Top Rank Боб Арум офіційно підтвердив, що переможець поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі Реєм Бельтраном і Хосе Педрасой зустрітися з володарем титулу WBA Василем Ломаченком.

Промоутер уточнив, що на даний момент вже обидва боксери (Педраса і Бельтрані) підписані на бій з "Hi-Tech", але лише переможець зможе скористатися цим правом, повідомляє Fightnews з посиланням на Boxingscene.

"Переможець суботнього бою підписав контракт на поєдинок з Ломаченком, вони обидва підписали. Це важка битва, це головна подія вечора, яке буде транслюватися в прямому ефірі на ESPN. Звичайно, це буде важкий матч, адже на кону стоїть титул чемпіона світу. Не секрет, що з вересня і до кінця року у нас зроблено вісім дат, за два заходи в місяць, і ми намагаємося наповнити їх колосальними боями", - заявив Арум.

Нещодавно у своєму Instagram Василь Ломаченко анонсував повернення до тренувань після літніх канікул, які "Hi-Tech" провів на Батьківщині, в Україні. За попередньою інформацією, бій Ломаченка з переможцем пари Бельтран-Педраса відбудеться 1 грудня в Інглвуді, штат Каліфорнія.