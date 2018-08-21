Відомий промоутер Арум хоче провести поєдинок Ломаченко – Гарсія навесні 2019 року

13:48, 21 серпня 2018
Бокс
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Арум готовий зробити все для організації супербою для Ломаченко навесні / klitschko-brothers.com

Відомий американський промоутер, глава компанії Top Rank, що представляє інтереси чемпіона світу за версією WBА у першому легкому Василя Ломаченка, Боб Арум заявив, що готовий зробити все для організації поєдинку українця і володаря титулів WBC і IBF у дивізіоні Майкі Гарсією.

За словами Арума, він хотів би привести поєдинок лідерів рейтингу кращих боксерів незалежно від вагових категорій у березні наступного року, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.

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«Я знаю, що Гарсія — вільний агент веде переговори з різними людьми. Якщо він хоче великих боїв і серйозно ставиться до сходження на вершину рейтингу Р4Р, він погодиться на цей бій», — заявив Арум.

Нагадаємо, що українець свій дебютний поєдинок після операції на правому плечі планує провести 1 грудня, а його суперник буде визначений в суботньому бою між Реймундо Бельтраном і Хосе Педрасою.

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Теги: #Ломаченко#Ломаченко наступний бій