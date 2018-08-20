Український боксер вибив суперника за канати і виграв бій у Москві (відео)
11:48, 20 серпня 2018Бокс
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Арнольд Хегай здобув вражаючу перемогу нокаутом в Москві.
Арнольд Хегай / isport.ua
Непереможний український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай здобув переконливу перемогу в Москві над суперником з Уганди Мудде Робінсоном Нтамбі.
Бій не тривав і повні два раунди. У другій трихвилинці українець двічі відправляв суперника на настил рингу, але той піднімався, повідомляє Xsport. В третій раз Нтамбі ледь не вилетів за межі рингу і, незважаючи на те, що знову зумів піднятися, рефері зупинив поєдинок:
Відзначимо, що суперник Хегая змінився за три дні до бою.
Нагадаємо, що в травні цього року Хегай одноголосним рішенням суддів здобув впевнену перемогу над американцем Адамом Лопесом.
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